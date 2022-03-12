سلطة دبي الملاحية: مبادرات لدعم مشغلي المراسي وملاك القوارب واليخوت

المصدر: دبي - البيان

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عقد ممثلو سلطة مدينة دبي الملاحية ورشة عمل مع عدد من ممثلي الأندية والمراسي في دبي، وذلك خلال مشاركة السلطة في فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب، والذي انطلقت أعمال دورته الـ28 بمعرض دبي العالمي للقوارب لعام 2022.

واستعرض عادل كلنتر، خبير بمكتب المدير التنفيذي بسلطة مدينة دبي الملاحية، خلال الورشة عدداً من الخدمات والتسهيلات، التي تقدمها السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تيسير الإجراءات المطلوبة من متعاملي السلطة، لافتاً إلى عزم السلطة نحو إطلاق عدد من المبادرات، خلال الفترة المقبلة لدعم مشغلي المراسي وملاك القوارب واليخوت وغيرها من شركات الخدمات البحرية.

وأوضح كلنتر، خلال الورشة التي حضرها عدد من ممثلي الأندية والمراسي، ومن بينهم جمعية الترفيه البحري أن سلطة مدينة دبي الملاحية تسعى إلى توسيع قاعدة مستخدمي القوارب الترفيهية واليخوت في المياه الإقليمية لدبي، مشيراً إلى دعم السلطة الملاحية للقطاع البحري في إمارة دبي باعتبارها وجهة رائدة عالمياً للسياحة البحرية.

وخلال الورشة، تحدث كلنتر عن السبل، التي تنتهجها سلطة مدينة دبي الملاحية بشأن دعم وتطوير مكانة القطاع البحري في دبي، والارتقاء بها وسط المحافل المحلية والعالمية، قائلاً: إن السلطة بصدد تجهيز وتنفيذ خطط مستقبلية من شأنها تنمية وتعزيز قطاع الترفيه البحري في دبي.

واستطرد عادل كلنتر: «نضع نصب أعيننا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دبي أفضل وجهة في العالم للعيش، ومن هذا المنطلق تبذل سلطة مدينة دبي الملاحية قصارى جهودها، لتستمر دبي في احتلال مراكز الصدارة في ما يتعلق بدعم وتطوير القطاع البحري والارتقاء به».

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