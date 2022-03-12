مشروع عقاري جديد في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة سمانا للتطوير العقاري مشروع «سمانا ويفز» بتكلفة 165 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية، حيث صُمم المشروع في برج يتكون من طابق أرضي + 26 طابقاً كمنتجع به الكثير من المسطحات المائية والمساحات الخضراء وأماكن لتنظيم الفعاليات، ويقع المشروع بجوار الطرق السريعة الرئيسية في دبي، وعلى مقربة من متاجر التجزئة والأماكن الترفيهية في المدينة.

وكانت الشركة قد أعلنت في مؤتمر صحافي عُقد بداية هذا العام عن ثلاثة مشاريع جديدة، هي «سمانا جولف أفينيو2» و«سمانا بارك فيوز» و«سمانا ويفز»، بتكلفة إجمالية قدرها 405 ملايين درهم (110 ملايين دولار أمريكي)، وتقع هذه المشاريع في أرجان ومدينة دبي للاستوديوهات وقرية جميرا الدائرية.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: «تشير مؤشرات السوق إلى اتجاه صاعد، مما يتوقع أن يشهد سوق العقارات نمواً يصل إلى 7.9% خلال الفترة المتبقية من عام 2022. وفي أعقاب برنامج التطعيم الناجح وفتح الحدود الدولية وتخفيض معدلات الفائدة وتخفيف الإجراءات الاحترازية التي تطبقها حكومة الإمارات العربية المتحدة وسعي المستثمرين لتوسيع منازلهم وسط الحاجة إلى مساحة أكبر منذ بدء جائحة كوفيد 19، شهدت سوق العقارات في دبي نمواً كبيراً في الأسعار بنسبة 2.1% في النصف الثاني من عام 2021».

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