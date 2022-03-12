13.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 13.4 مليار درهم مع تسجيل 1787 مبايعة بقيمة 5.38 مليارات درهم، منها 245 مبايعة للأراضي بقيمة 2.09 مليار درهم و 1542 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.29 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليون درهم في المركز التجاري الثانية تليها مبايعة بقيمة 160 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 790 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 139 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 136 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 122 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم. وسجلت الرهون 3.83 مليارات درهم منها 64 رهن أراض بقيمة 1.65 مليار درهم و337 رهن فلل وشقق بقيمة 2.18 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة ملياري درهم وأخرى في الخليج التجاري بقيمة 490 مليون درهم.

وتم تسجيل 145 هبة بقيمة 4.21 مليار درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 750 مليون درهم وأخرى في المركز التجاري الأولى بقيمة 444 مليون درهم.

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