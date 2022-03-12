1.4 مليار درهم يضخها الأجانب في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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ضخ المستثمرون الأجانب ما يناهز 1.4 مليار درهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي مع اقتناص الفرص المتاحة مع تداول أسعار العديد من الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة .وانخفض سوق أبوظبي 0.48% ليغلق عند 9635.6 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والإتصالات والطاقة، فيما نزل سوق دبي بنحو 1.35% ليصل إلى 3402.4 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 10.8 مليارات درهم منها 9.27 مليارات في أبوظبي و1.53 مليار في دبي وجرى التداول على 1.95 مليار سهم، موزعة بواقع 1.35 مليار في أبوظبي و599.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 80 ألف صفقة.

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2.67% وتراجع قطاع الاستثمار 0.83% وتراجع النقل 0.04% فيما ارتفع قطاع العقار 0.3% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 500.7 مليون، تلاه «دبي الإسلامي» 279.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 155.6 مليون درهم، وحقق «بنك المشرق» أكبر ارتفاع بنسبة 14.3% واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 209.4 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.68% و«أبوظبي الإسلامي» 2.36% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 4.19% وهبط قطاع الاتصالات ونزل قطاع الطاقة وارتفع قطاع الاستثمار.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 2.06 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.5 مليار درهم وحقق «إيزي ليس» أكبر ارتفاع بنسبة 49.4% واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 1.46 مليار درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 396 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 66.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 66.4 مليون درهم ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 396 مليون درهم.

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