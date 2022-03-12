«غذاء» تقر الاستحواذ على «تموين»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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وافق مجلس إدارة «غذاء القابضة» على استحواذ الشركة على كامل أسهم «تموين لإدارة الشركات» مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمالكي «تموين».وقالت في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن المجلس وافق أيضاً على معدل تبادل الأسهم وهو 472 سهماً من أسهم الشركة مقابل كل حصة من «تموين لإدارة الشركات»، وبناء عليه زيادة رأس مال الشركة بإصدار 141.6 مليون سهم جديد بقيمة إجمالية 141.6 مليون درهم.

وبحسب الإفصاح، فإن الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة ستخصص للشركاء في "تموين" أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهم أو أي شركة أخرى قد يحددها صراحة كل شريك في "تموين" بما يتناسب مع مساهمته الحالية في رأس مال الشركة. وأوضحت «غذاء القابضة» أن مجلس إدارتها وافق على مسودة اتفاقية استحواذ على حصص المزمع إبرامه بين الشركة والشركاء في "تموين" ودعا الجمعية العمومية للانعقاد 23 الجاري.

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