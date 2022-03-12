إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية في الإمارات 4 مرات متوسط المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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حلت الإمارات في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث حجم الإنفاق العام للأسرة على التجارة الإلكترونية، والذي بلغ معدلاً وسطياً بلغ 9373 درهماً، وهو ما يعادل أربع مرات متوسط الإنفاق العام للأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2308 دراهم).

وذلك طبقاً لدراسة المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية.وكجزء من تلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر حلول حوسبة السحابة، شهدت دولة الإمارات أمس إطلاق منصة CommerceUp العالمية المتخصصة بتقديم حلول وخدمات التجارة الإلكترونية.

ويأتي دخول المنصة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نمواً مطرداً، فوفقاً لتقرير صدر حديثاً في مجال التسويق الرقمي، ارتفعت قيمة السوق الإقليمي للتجارة الإلكترونية من 18.6 مليار دولار في عام 2016 إلى 41.5 مليار دولار في 2020.

وقال بايوش باثاك، المؤسس والمدير التنفيذي للمنصة: يأتي إطلاق المنصة لتلبية احتياجات الشركات لنظام موحد للتجارة الإلكترونية، ونظراً لأننا منصة مرنة ومستندة إلى السحابة، فإننا نتفهم التحديات، التي تواجهها الكثير من العلامات التجارية في توسيع نطاق عملها والتعامل مع المكونات الإضافية عالية التكلفة والحاجة للاعتماد على عدة شركات تعهيد خارجية لتوفير خدماتها، ونحن نسعى من خلال حلولنا إلى تقديم حل لهذه التحديات.

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