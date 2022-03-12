«ألفا لاڤال» تستضيف فعاليةً لتحفيز الابتكار ودعم الاستدامة

المصدر: (دبي ـ البيان)

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استضافت «ألفا لاڤال»، الشركة العالمية التي تقدم خبراتها ومنتجاتها وخدماتها في مجالات الطاقة والنقل البحري والغذاء والماء، فعالية لتحفيز الابتكار وتحقيق الحياد الكربوني تحت شعار «الابتكار لتحفيز الحلول المستدامة». وشهدت الفعالية مناقشات تفاعلية تناولت آخر التحديات التي تواجهها القطاعات التي تنشط فيها الشركة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تركيز «ألفا لاڤال» بشكل أساسي على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وجهود الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين وتضمنت عروضاً تقديمية متميزة وأثمرت عن تحفيز الابتكار للتوصل إلى أفكار تسهم في تلبية الحاجة إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي مع زيادة إنتاج الطاقة لمواكبة الطلب المتنامي عليها.

قال سيرجيو هيكي، رئيس مجموعة «ألفا لاڤال» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «نفخر بشراكاتنا طويلة الأمد مع العملاء ونتعاون معهم عن كثب في الممارسات عديمة الانبعاثات الرائدة في القطاع، ونركز على إيجاد أساليب مبتكرة لحل التحديات التي تواجه الشركات ومساعدتها في الاستغناء عن اقتصاد الكربون. ونبذل قصارى جهدنا لتعزيز الكفاءة الحرارية في الشرق الأوسط مع التركيز على التوصل للمزيد من الابتكارات». وتحرص «ألفا لاڤال» على توطيد علاقاتها التجارية في الشرق الأوسط والتعاون مع شركات المنطقة بوصفها أحد رواد القطاع للتشجيع على الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وكفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

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