المطابخ السحابية تغير مشهد قطاع المطاعم

المصدر: دبي - البيان

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أحدث مفهوم المطابخ السحابية نقلة نوعية وتغيراً كبيراً في المشهد العام لقطاع المطاعم بعد أن قدم حلاً مثالياً لتداعيات أزمة كوفيد 19 منذ بدايتها وما ترتب عليها من قيود.

ويأتي نجاح هذا المفهوم على خلفية دعم إمارة دبي لأحدث التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والعملات الرقمية والشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وغيرها، وهو ما يشجع العلامات التجارية المبتكرة على تأسيس أعمالها في الإمارة أو نقل مقراتها إليها.

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وقال سام نازاريان المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «سي 3» من مجموعة «إس بي إي» إن مفهوم المطابخ السحابية يحقق نجاحاً متواصلاً، حيث تمكنت منصة «سي 3» من تحقيق نجاحات ملموسة في مجال تكنولوجيا الأغذية خلال مدة وجيزة، بفضل استخدام أحدث الوسائل التقنية.

وأكد أن الإمارات تعد إحدى الوجهات الرائدة في القطاع، حيث تستقطب أبرز المواهب العالمية في مجال الطهو، لذا من الطبيعي أن تكون أحد أسواق «سي 3» البارزة على مستوى العالم، باعتبارها تتصدر طليعة الدول في قطاع طلب الطعام إلكترونياً وتوصيله بفضل قدراتها المتطورة في مجال التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة تزيد عن 7% سنوياً، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية على قائمة أكبر أسواق قطاع طلب الطعام إلكترونياً وتوصيله بعد المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى توفر الكثير من فرص النمو في هذا الجزء من قطاع التجارة الإلكترونية.

وتشير أحدث تقارير قطاع الأغذية إلى أن دولة الإمارات هي ثاني أكبر سوق لخدمات طلب الطعام إلكترونياً وتوصيله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات سنوية بلغت 834 مليون دولار. كما تشير تقارير القطاع إلى بدء مشغلي المطاعم في منطقة الخليج باستخدام مزيج من المطابخ السحابية ومنصات توصيل الطعام الإلكترونية بهدف إطلاق علامات افتراضية جديدة.

وأشار إلى علاقة الشراكة بشركة «كيتوبي» في الإمارات، مؤكداً الثقة بأن «كيتوبي» تعد الشريك المثالي لإطلاق أسواق الطهو الرقمية من منصة «سي 3» في الإمارات. ونخطط حالياً لتوسيع علاقات التعاون مع شركات القطاع لاستقطاب المزيد من علامات «سي 3» إلى المنطقة، بعد النجاح الذي حققته تجربتنا مع «كيتوبي».

كما نخطط لإطلاق 150 فرعاً جديداً للعلامة في مختلف أنحاء الإمارات هذا العام، وتعزيز حضورنا في الدولة ليغطي أكثر من 800 موقع وتلبية أكثر من 2.3 مليون طلب. ونلتزم دائماً بتوسيع عملياتنا في المنطقة عن طريق إطلاق علامات مميزة وتجاوز توقعات العملاء.

وحول الخطوات المستقبلية في عالم الأغذية الرقمي، أوضح أنه إلى جانب التركيز على تطوير خدمات التوصيل والشحن، يجب على الشركات مواكبة التطورات المتسارعة من خلال تحليل المتطلبات المستقبلية للعملاء لإثراء تجاربهم الإلكترونية والفعلية، باستخدام تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وشدد على أن «سي 3» تولي اهتماماً خاصاً بالقوى المتنامية من الشباب والسيدات.

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