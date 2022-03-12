جيل جديد من محطات العمل لتحسين الإنتاجية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة أومنيكس إنترناشونال، المزود للحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، إطلاق الجيل الجديد من محطات العمل والحواسيب المحمولة، التي تعمل بمعالجات الجيل الثاني عشر من إنتل، وصممت محطات العمل وتمت تهيئتها، لتحسين انتاجية المشاريع. وتعمل أومنيكس إنترناشونال مع كبار العملاء، وحققت مبيعات تفوق 2000 وحدة تم تركيبها في المنطقة حتى الآن.

تتواجد مراكز البحث والتطوير والاختبار التابعة للشركة في كل من الإمارات والهند والولايات المتحدة، حيث يتم اختبار واعتماد مختلف التطبيقات والتوافق مع الأجهزة والمعدات، وتفخر الشركة بتصنيع منتجات في الإمارات، حيث تستورد أجود القطع من كبرى الشركات المصنعة لتباع منتجاتها في الإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والسعودية والبحرين. وقالت سيمران باغا، رئيس الهندسة لدى أومنيكس: بفضل فهمنا لمتطلبات تدفق العمل، تمكن فريق البحث والتطوير لدينا من ابتكار تقنيات تعزز كفاءة إنتاج تطبيقات التصميم وتحسن أداء الأنظمة، بينما تزيل المعيقات وتسرع تدفق العمل على منصة متكاملة وفريدة.

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