المصدر: ابوظبي - البيان

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* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي «بنك أبوظبي الأول» في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم جديدة كما أقرت الجمعية العمومية مؤخراً. وتم تسجيل الأسهم الجديدة في محافظ المساهمين الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة كما في إغلاق الخميس 10 مارس.

* أوصى مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال عن العام الماضي * أقرت الجمعية العمومية لشركة "طيران أبوظبى" توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 15% من رأس المال عن العام الماضي.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للتأمين» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال عن 2021.

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