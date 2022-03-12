منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال بدبي 17 الجاري

المصدر: (دبي - وام)

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يستضيف منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 عدداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين المحليين والدوليين في دبي يوم 17 مارس الجاري، وذلك لمناقشة توقعات النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، والازدهار الكبير الذي يشهده مجال الاكتتابات العامة الأولية، والطريق نحو خفض الانبعاثات.

وتضم قائمة المتحدثين من حكومة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ وهلال المري، المدير العام لدائرة دبي للاقتصاد والسياحة والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي. وستقدم ستيفاني فلاندرز، رئيسة بلومبرغ إيكونومكس، رؤيتها حول توقعات النمو في الإمارات خلال السنوات الـ15 المقبلة.

كما يستضيف المنتدى ممثلين عن مجالات الأعمال والأبحاث من أدنوك، والاتحاد للطيران، وغولدمان ساكس، ومعهد بيترسون للاقتصاد العالمي، وشركة سنام، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة ثيل كابيتال.

وسيقوم منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 بتقييم الأثر الاقتصادي للعلاقات التجارية الواسعة التي تربط الإمارات بالاقتصادات الأفريقية والآسيوية سريعة النمو، والازدهار الكبير المتوقع في أنشطة الاكتتاب العامة الأولية من خلال إدراج شركات مملوكة للدولة، والتزام الإمارات بتحقيق هدف التخلص من الانبعاثات واستضافة مؤتمر COP28 في 2023.

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