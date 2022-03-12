87 مليون درهم أرباح موزعة لـ«أملاك للتمويل» عن 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أملاك للتمويل، أمس، نتائجها الكاملة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وركّزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في الإمارات.

ونتيجة لتسويات الديون وسدادها للممولين، انخفضت الأرباح الموزعة بنسبة 12% لتصل إلى 87 مليون درهم في العام 2021، مقارنةً بـ 99 مليون درهم للعام 2020.

وقال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: أظهرت الإمارات خلال العام الماضي درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيّف وحققت نمواً ملحوظاً بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وكانت نتائجنا متوافقة مع استراتيجية النمو في الدولة.

وبفضل الأرباح الملحوظة التي حققناها خلال 2021، عززت «أملاك للتمويل» قيمة حقوق الملكية ومركزها المالي، بما يؤكد على فعاليّة استراتيجية أعمالنا والجهود الجبارة التي يبذلها جميع موظفينا من دون استثناء. وذلك فضلاً عن إتمام تسوية قرار التحكيم لصالح «أملاك للتمويل»، الذي كان بحدّ ذاته إنجازاً غاية في الأهمية خلال العام.

وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي للشركة: ساهمت المبادرات التي أطلقناها لإدارة الديون في تسوية كاملة لديون أربعة ممولين وتحقيق مكاسب بلغت 465 مليون درهم. وبذلت فرق عملنا المعنية جهوداً كبرى لإتمام تسوية قضية تحكيم طويلة الأجل لصالح (أملاك للتمويل)، وواصلنا التركيز على الحفاظ على جودة محفظتنا وتعزيزها.

كما تابعنا سعينا إلى تعزيز قيمة عملياتنا في مصر والتي حققت نمواً مطرداً انعكس بزيادة بنسبة 10% في صافي الأرباح على مدار العام. وإذ نمضي قدماً، نتطلّع بتفاؤلٍ كبيرٍ نحو المستقبل ونركز دوماً على تحقيق المزيد من النمو والقيمة والاستدامة المالية.

تحكيم

حققت شركة أملاك صافي أرباح بلغ 1.06 مليار درهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بخسائر بلغت 438 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وأتمّت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم لصالحها بقيمة صافية قدرها 875 مليون درهم تقريباً، بما في ذلك قطع الأراضي والأقساط النقدية الجزئية التي سيجري دفعها على مدار 24 شهراً.

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