سلطة دبي للخدمات المالية تستنكر نشر «بيمنتولوجي» معلومات خادعة ومضللة

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، بيان استنكار عام ضد شركة بيمنتولوجي، وهي شركة تم تأسيسها في المملكة المتحدة، وتعمل كمزود خدمات تكنولوجيا الدفع.

ولم تحصل الشركة قط على أي ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، كما لم يكن لها وجود بأي شكل من الأشكال في مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك، أصدرت بيمنتولوجي بياناً إعلامياً في 20 أكتوبر 2020 ذكرت فيه بشكل غير صحيح أنها حصلت على «ترخيص لمزاولة العمل» من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. علاوة على ذلك، وحتى 25 فبراير 2021 على الأقل، ذكر الموقع الإلكتروني لشركة بيمنتولوجي بشكل غير صحيح أن للشركة مكتباً في مركز دبي المالي العالمي.

ومن خلال الإدلاء بهذه البيانات، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة بيمنتولوجي قامت بنشر معلومات مضللة وخادعة انتهاكاً للتشريعات المطبقة من قبل السلطة. وعلى وجه الخصوص، قيام شركة بيمنتولوجي بالادعاء غير الصحيح بأنها حاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية وأن لديها مكتباً في مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمكن أن يضلل ويخدع الآخرين في الاعتقاد بأن الشركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأكدت السلطة أنه لولا تعاون شركة بيمنتولوجي معها واتخاذها الإجراءات السريعة لتصحيح المعلومات المضللة المنشورة لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اضطرت إلى فرض غرامة مالية عليها.

زيادة

ولاحظت سلطة دبي للخدمات المالية تزايد عدد الشركات التي تزعم بشكل خطأ وجودها في مركز دبي المالي وحصولها على ترخيص من السلطة، وهذا هو الحال بالأخص في ما يتعلق بشركات تكنولوجيا الخدمات المالية. وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها لن تتسامح مع مثل هذه التحريفات للحقائق، وستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها .

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