اتفاق لتعزيز التعاون بين وكالتي ائتمان الصادرات في الإمارات ونيوزيلندا

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة اتفاق مع وكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، وذلك في إطار جهودهما لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال حماية هذه الشركات من المخاطر التجارية وغير التجارية، التي قد ينتج عنها تعثر المشترين أو تخلفهم عن السداد.

وستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية معاً، وبدعم من حكومتي البلدين على تعزيز الصادرات الإماراتية والنيوزيلندية والاستثمارات، من خلال تقديم حلول حماية الائتمان التجاري والضمانات التمويلية للشركات في البلدين.

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان على دعم القطاع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الآفاق لتوسع أعمالها في الأسواق العالمية. كما ستعزز الاتفاقية تجارة المنتجات الحلال، من خلال الاستفادة من حلول حماية الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: نهدف من خلال هذا التعاون إلى زيادة القدرة التنافسية للأعمال في الإمارات على الصعيد العالمي. وإلى جانب تعزيز تجارة المواد الغذائية بين الإمارات ونيوزيلندا، تلتزم الشركة بمساعدة الشركات المحلية على التوسع دولياً في مختلف القطاعات، التي ستعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري وصناعي عالمي.

وقال كريس تشابمان، رئيس وكالة ائتمان الصادرات النيوزلندية: ستمنح شراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات مزايا تنافسية للأعمال في البلدين. ويسعدنا التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، والذي سيسهم في مساعدة الشركات النيوزيلندية على دخول أسواق جديدة، وتحقيق نمو كبير.

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