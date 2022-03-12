نتائج جيدة لـ«البحيرة الوطنية للتأمين»

المصدر: (الشارقة- البيان)

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حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج فنية جيدة في 2021 رغم تراجع أسعار التأمين عموماً، وأسعار تأمين المركبات خصوصاً، إضافة إلى الظروف الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا.

وسيقوم مجلس إدارة الشركة برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع بقيمة 119.82 مليون درهم، وذلك على الوجه التالي: 2.5 مليون درهم احتياطي قانوني بنسبة 10% من صافي أرباح السنة، 25 مليون درهم توزيعات نقدية للمساهمين (10%)، 1.05 مليون درهم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، 91.27 مليون درهم أرباحاً مستبقاة ترحل إلى عام 2022.

وأوضح الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن الأقساط المكتتبة بلغت 901 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 926 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2020، كما حققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 45 مليون درهم لعام 2021 مقارنة بـ 44 مليون درهم لعام 2020.

وبلغ صافي الأرباح 25 مليون درهم مقارنة بـ 24 مليون درهم لعام 2020، ويعود ذلك إلى تراجع الدخل من العقار إضافة إلى انخفاض القيمة العادلة للعقار المملوك للشركة بمبلغ 23 مليون درهم لعام 2021 (30.7 مليون درهم لعام 2020)، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 681 مليون درهم.

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