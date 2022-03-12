«عزيزي» تمدد اتفاقيتها مع «دايكن»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي تمديد اتفاقيتها مع «دايكن»، لتوريد معدات التبريد للمرحلة الثالثة من مشروعها «ريفيرا» الكائن في مدينة محمد بن راشد.وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري:

عملنا مع هذه الشركة في العديد من المشاريع من قبل، وبناء على تجاربنا السابقة، نشعر بالثقة التامة إزاء قدرتها على تقدم الأفضل للمرحلة الثالثة من «ريفيرا»، ونحن متحمسون لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع هذه الشركة اليابانية. ويمثل «ريفيرا» جزءاً من محفظة عزيزي. ويقع في قلب مدينة محمد بن راشد، ويحتل موقعاً مناسباً وسط جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة بالمدينة. ويضم «ريفيرا» 3 مناطق هي: بوليفارد التجزئة، والممشى حول البحيرة و«لو جاردين».

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