«قصر الإمارات» يفتتح مطعم «تاليا» الإيطالي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن قصر الإمارات، أبوظبي، افتتاح مطعم «تاليا» الجديد بالتعاون مع الشيف الإيطالي أنطونيو جويدا، الحائز نجمتي ميشلان، وهو أول مطعم له خارج إيطاليا.يقدّم المطعم الجديد فرصة الاستمتاع بمجموعة مختارة بعناية من قوائم الأطباق الإيطالية في أجواء راقية ومفعمة بالحياة مع عروض الطهي المباشرة من المطبخ المفتوح.

وقال الشيف أنطونيو جويدا: تحت عنوان «إيطاليا تلتقي أبوظبي»، يسرّني أن أعرّف روّاد مطعم تاليا على تجربة مذاقية رائعة تمثّل ترجمة جديدة للأطباق الإيطالية المفضّلة، إضافة إلى مزيج من الأطعمة والنكهات النادرة.

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