عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع أرباح بنسبة %8.5

المصدر: الشارقة - البيان

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وافق مساهمو شركة «العربية للطيران» المدرجة في سوق دبي المالي، على توزيع أرباح بنسبة 8.5% من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقدته الشركة في مقرها الرئيسي في الشارقة أمس.

ويعكس توزيع أرباح بقيمة 8.5 فلوس لكل سهم، الأداء المالي القوي الذي حققته شركة النقل الجوي منخفض التكلفة. وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها «العربية للطيران» خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 رغم تداعيات الجائحة، حيث سجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 720 مليون درهم، بزيادة 475% مقارنة بعام 2020.

وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وكذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر لنفس الفترة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر لمساهمينا على ثقتهم، ولموظفي مجموعة العربية للطيران على ما قدموه من أداء استثنائي. ورغم التحديات غير المسبوقة طوال العامين الماضيين، نجحنا بتحقيق نتائج قوية تؤكد على فعالية نموذج أعمالنا.

وبينما تواصل التحديات الحالية تأثيرها على الاقتصاد العالمي، سنواصل من جانبنا التركيز على الارتقاء بكفاءة عملياتنا التشغيلية، مؤكدين بذلك على التزامنا الراسخ بتطوير أعمالنا والاستفادة من فرص النمو للطيران في المنطقة.

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