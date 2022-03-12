انطلاق مهرجان «أوتلت أم القيوين للتسوق»

المصدر: (أم القيوين – وام)

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افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، مهرجان «أوتلت أم القيوين للتسوق»، في نسخته الأولى، والذي يستمر حتى 13 مارس الجاري، في قاعة الاتحاد للمناسبات.

ويضم المهرجان عروضاً تسويقية متنوعة لمختلف العلامات التجارية، وبرنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعائلية، كما يقدم الحدث تجارب فريدة لتذوق أشهى المأكولات لسلسلة المطاعم المختلفة.

وأكد هيثم سلطان، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن هذا الحدث يعزز مكانة الإمارة كوجهة متميزة لدعم السياحة الداخلية، منوهاً أن المهرجان لا يقتصر على العروض الترويجية فقط، وإنما يعتبر فرصة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية.

كما يوفر المهرجان تصفيات العلامات الكبرى لأحدث المنتجات من الملابس والحقائب والأحذية وأدوات التجميل والعطور وغيرها من المنتجات، ويتيح توفير السلع بأسعار تنافسية ومخفضة للمستهلكين وخصومات كبرى تصل حتى 75%.

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