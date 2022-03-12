جوائز للشركات الناشئة بملتقى الاستثمار السنوي أواخر مارس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2022، الذي يقام بمبادرة من وزارة الاقتصاد في الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري في دبي، إطلاق جوائز الاستثمار الخاص والشركات الناشئة، التي تقدم ضمن فعاليات الحدث الكبير، وتلعب الشركات الناشئة دوراً حيوياً في دعم الصناعات الجديدة وتقديم الأفكار المبتكرة، وتسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وخلق فرص التوظيف، ومن المتوقع ارتفاع عدد الشركات الناشئة عالمياً بحلول 2030، حيث إنها ستوّلد أكثر من 600 مليون فرصة عمل.

وتأتي أعمال الملتقى في وقت تستهدف الإمارات مضاعفة حجم اقتصادها من 1.4 تريليون درهم حالياً إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2030. وتعتبر جوائز الاستثمار والشركات الناشئة في ملتقى الاستثمار السنوي ميزة إضافية للملتقى، الذي أصبح مع مرور الأعوام يحظى بتقدير كبير من أكبر وكالات ترويج الاستثمار.

حيث إنه يستعرض أفضل المشاريع الاستثمارية خلال العام، وسيتم تكريم الشركات الناشئة في ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام لنماذج الأعمال المبتكرة والتطبيقات الذكية للتكنولوجيا في شركاتهم، ويعد ذلك فرصة هامة للشركات الناشئة الفائزة، التي سيتم تمييزها والتعرف عليها بشكل أكبر من قبل المستثمرين العالميين في ملتقى الاستثمار السنوي.

قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «بات من الضروري منح الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كامل الدعم، إذ إنها تلعب دوراً هاماً في النمو والتطور وتعزيز الاقتصادات الوطنية في العالم. ويوفر ملتقى الاستثمار السنوي أداة هامة للشركات الناشئة لتلقي الدعم من مجتمع الاستثمار العالمي بأفضل وأيسر الطرق».

وإلى جانب ذلك، ستستفيد الشركات الناشئة من وفرة الفرص، حيث يتم دعم ملتقى الاستثمار السنوي من قبل العديد من الوزارات والدوائر الحكومية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومزودي حلول المدن الذكية، وأصحاب رؤوس الأموال، والمستثمرين والعديد من المؤسسات المالية. كما يضم ملتقى الاستثمار السنوي مشاركين من المسؤولين الحكوميين والاستثمار الخاص وأصحاب رؤوس الأموال ورجال وسيدات أعمال بارزين يرغبون في استكشاف مشاريع وشراكات تجارية جديدة.

ويمثّل محور الشركات الناشئة في ملتقى الاستثمار السنوي 2022 منصة حيوية لإطلاق أعمالها وزيادة رأس المال الأولي في المراحل المبكرة بعرض أعلى أرباح الأعمال وفرص النمو.وعلى صعيد الاستثمارات، تأتي وكالات ترويج الاستثمار في طليعة المؤسسات التي تشارك في الملتقى للترويج لاستثماراتها، ولعب دور حيوي في تقديم الاستشارات للحكومات والقطاع الخاص بشأن الآفاق والفرص القادمة. وكجزء من أنشطته، سيستكشف الملتقى السنوي مسيرة الاستثمارات وآفاق نموه ومستقبل وواقع ترويج الاستثمار، كما سيمكِّن الملتقى المستثمرين من الانخراط في تنويع أصول حوافظهم، ما يساعدهم في تحقيق عوائد استثمارية أعلى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز