غرفة تجارة دبي تستعرض مع القطاع الخاص حلول إعادة التدوير في الإمارة

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة إلكترونية بعنوان «الرسوم الجديدة للتخلص من النفايات وحلول إعادة التدوير لتقليل النفايات إلى مكب النفايات».

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف برسوم بلدية دبي للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها في الإمارة، وأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها والحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه الشركات في تجميع وتخزين ونقل النفايات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والحلول الممكنة في فرز وفصل النفايات.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية عدد من المدراء والمسؤولين حيث شملت القائمة أنتونينو دي بيلين، مسؤول معالجة النفايات في بلدية دبي، وهابيندر سينغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «واي اي اس فول سيركل»، ومادهوموهان ساريرام، الرئيس التنفيذي للابتكار في «دلسكو».

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية وكونها تعتبر منصة مثالية للشركات الأعضاء في مجموعة عمل إدارة النفايات لتبادل أفضل الممارسات ومعرفة الإرشادات التي وضعتها بلدية دبي، مضيفاً إلى أن الندوة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بين الموظفين لفصل نفاياتهم قبل التخلص منها في سلة المهملات الصحيحة كخطوة أولى نحو إعادة التدوير.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة.

وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

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