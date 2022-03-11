منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 ينطلق في 17 مارس بدبي

المصدر: وام

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يستضيف منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 عددا من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين المحليين والدوليين في دبي يوم 17 مارس الجاري، وذلك لمناقشة توقعات النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، والازدهار الكبير الذي يشهده مجال الاكتتابات العامة الأولية، والطريق نحو خفض الانبعاثات.

وتضم قائمة المتحدثين من حكومة دولة الإمارات كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة دبي للاقتصاد والسياحة والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ..بينما ستقدم ستيفاني فلاندرز، رئيسة بلومبرغ إيكونومكس، رؤيتها حول توقعات النمو في دولة الإمارات خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

كما يستضيف المنتدى ممثلين عن مجالات الأعمال والأبحاث من مجموعة أدنوك، ومجموعة الاتحاد للطيران، وغولدمان ساكس، ومعهد بيترسون للاقتصاد العالمي، وشركة سنام، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة ثيل كابيتال.

وسيقوم منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 بتقييم الأثر الاقتصادي للعلاقات التجارية الواسعة التي تربط دولة الإمارات بالاقتصادات الأفريقية والآسيوية سريعة النمو، والازدهار الكبير المتوقع في أنشطة الاكتتاب العامة الأولية من خلال إدراج شركات مملوكة للدولة، والتزام دولة الإمارات بتحقيق هدف التخلص من الانبعاثات واستضافة مؤتمر COP28 المناخي عام 2023.

ويعقد منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 في فندق فور سيزونز ريزورت دبي يوم 17 مارس 2022. ويدير المنتدى هذا العام مانوس كراني، الإعلامي في برنامج "داي بريك الشرق الأوسط".

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