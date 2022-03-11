«فايننشيال تايمز»: دبي تستقطب الأثرياء الروس

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن العديد من الأثرياء الروس تدفقوا إلى دبي كوجهة آمنة توفّر نمط حياة متميزاً.

وقالت الصحيفة إن دبي معروفة بكونها وجهة الأشخاص فائقي الثراء من كافة أنحاء العالم عموماً، وأضافت أن الأثرياء الروس بصفة خاصة، يُعدون من أكبر زوّار دبي التقليديين، كما أنهم من أهم مُشتري العقارات فيها. وأفادت بأن هذه الأسباب مجتمعة دفعت أثرياء روسيا إلى التفكير جدياً في نقل استثماراتهم إلى دبي، بعيداً عن أجواء التوتر، التي تسود أوروبا في الوقت الراهن.



وأكّد تقرير «فايننشيال تايمز» أن موقف الإمارات المتوازن حيال الأزمة الروسية-الأوكرانية عزّز جاذبية الإمارات، ودبي على وجه التحديد، بالنسبة للأثرياء الروس. وفي سياقٍ مواز، ذكرت «فايننشيال تايمز» في تقرير آخر، نشرته أمس، أن دبي تعد وجهة مفضلة للخبراء والموهوبين الروس في قطاع التقنية، الذين يفضّلون الانتقال إلى المدينة بُغية العيش والعمل فيها. ومن المعروف أن دبي كانت قد أعلنت في أكتوبر 2020، منح تأشيرة إقامة من نوع جديد سارية لمُدّة عام للخبراء في التقنية من كافة أنحاء العالم، الراغبين بمزاولة أعمالهم عن بُعد من دبي.

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