«أوبر»: ربع رحلاتنا في الإمارات «خضراء» بحلول 2030

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت أنابيل دياز، المدير العام الإقليمي لشركة «أوبر» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن واحدة من كل أربع رحلات يتم طلبها من خلال تطبيق «أوبر» في الإمارات سوف تكون خالية من الانبعاثات (خضراء) بحلول 2030، وذلك ضمن التزام الشركة العالمي بالاستدامة على المدى البعيد ودعم مشاريع المدينة الذكية في الدولة.

وأضافت أنابيل خلال إدارتها لندوة حوارية استضافتها شركة «أوبر»، أمس، تمحورت حول موضوعات النقل والاستدامة ضمن سلسلة (Uber Ignite)، أن الإمارات قادرة على إدارة التغيير نحو مستقبل أخضر وأقل انبعاثاً للكربون في المنطقة، مؤكدة أن الشركة مستمرة في التعاون مع الجهات المختصة المشرفة على النقل والمواصلات في الدولة؛ لدفع خطط الدولة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وأكدت أن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قوية وأهداف طموحة في مجال الطاقة المتجددة، من ضمنها المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي واستراتيجية الإمارات للطاقة 2025، وهو ما يجعلها شريكاً مثالياً لتحقيق أهدافنا المستدامة في المنطقة.

وقال عبداللطيف واكد، مدير عام «أوبر» للشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات على هامش الندوة، إن الشركة تتعامل حالياً مع ارتفاع أسعار الوقود الحاصل عالمياً من خلال إجراء مراجعة مستمرة؛ بهدف الوصول إلى أفضل سعر مناسب للسائق والمتعامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز