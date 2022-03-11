زيادة الغرف الفندقية برأس الخيمة 60 % في الأعوام الـ10 المقبلة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن تمتع الإمارات بمقومات سياحية متنوعة، يسهم في جذب مستثمرين جدد من حول العالم، لضخ المزيد من الاستثمارات في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في زيادة عدد الغرف الفندقية بنسبة 60 % خلال الأعوام العشرة المقبلة، مع الافتتاحات الرسمية للعلامات الفندقية والمنتجعات السياحية الجديدة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، إلى أن رأس الخيمة ستشهد دخول 3500 غرفة فندقية جديدة، خلال عامي 2022 – 2023، ضمن الخطط التوسعية للاستثمارات الجديدة المقرر افتتاحها، والتي ستسهم في زيادة عدد الغرف الفندقية الحالية، إلى 10 آلاف غرفة فندقية متنوعة.

وأكد فيليبس، أن الجهود التي تبذلها الهيئة لجذب السياح، وافتتاح أسواق جديدة تسهم في جذب شركات الطيران العالمية إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تشغيل رحلات جوية مع شركات عالمية خلال الأيام القادمة، في ظل دعم القيادة الرشيدة لهذه الجهود.

وأكد العمل على ترسيخ مكانة قمة جبل جيس، كوجهة رائدة إقليمياً في مجال السياحة الصديقة للبيئة بحلول عام 2025، وذلك ضمن أهداف السياحة المستدامة، وحماية البيئة ودفع عجلة النمو، حيث خصصت الهيئة 500 مليون درهم للاستثمار في 20 مشروعاً سياحياً مستداماً، بالشراكة مع الجهات المختصة.

ملعب للغولف

وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل افتتاح أول ملعب غولف في قمة جبل جيس، ضمن 6 مشاريع من المقرر افتتاحها العام الجاري، في ظل نجاح المنتجات السياحية التي تجذب مختلف المراحل العمرية من مختلف الأسواق المحلية والعالمية. وأشار إلى افتتاح زلاجة «جيس سليدر»، التي تسير على مسار فولاذي، هو الأطول في المنطقة بمسافة 1840 متراً، ومشروع «أجنحة جيس»، كأول موقع مخصص للطيران المظلي في دول مجلس التعاون، و«أرجوحة جيس» المصنوعة من حبال مزدوجة، توفر إطلالات خلابة، والمنتج السياحي «إيرث ألتيتيود»، الذي يقدم مفهوماً فندقياً وسط قمم جبال الحجر، ويضم 15 وحدة إقامة.

وأضاف: تتضمن المشاريع الجديدة، المقرر افتتاحها العام الجاري، مخيم جبل جيس «كلاود 7»، للتخييم المستدام مع وحدات للإقامة. كما يستمتع عشاق الاسترخاء والاستجمام بالجلوس في الساحة الخارجية لأعلى مطعم «1484 من بورو»، الأعلى في الإمارات، بعد عملية التطوير والتوسعة التي استهدفت تلبية الطلب المتزايد، بالإضافة للإطلالة الخلابة التي يوفرها الطابق الثاني للمطعم «صالة الإطلالة من 1484».

مشاريع 2023

وتواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تنفيذ مشاريعها المقرر افتتاحها في عام 2023، بمشروع «سيج لودج»، الذي يعد أول وجهة جبلية فاخرة، تضم 70 مقصورة فاخرة. وسيكون «مركز جيس للمغامرة»، وجهة فريدة لمجموعة واسعة من التجارب الرائعة، التي تحتضنها قمم الجبال المحيطة.

الحياة البرية

ويأتي ذلك، تماشياً مع توسعة أول مخيم إقامة في العالم، والذي يحمل علامة «بير جريلز»، حيث تم إضافة 16 من مقصورة الإقامة المعاد تدويرها، بتصميم جديد ضمن موقع الجبل، بهدف تلبية الطلب المتزايد على تعليم مهارات العيش في البرية، والتي تقام تحت إشراف خبراء تلقوا تدريباتهم في أكاديمية «بير جريلز». وتستمر الهيئة في تقديم تجارب المغامرة المقرر افتتاحها خلال العامين القادمين، من خلال دورة الحبال «روبز كورس»، على ارتفاع 10 أمتار فوق سطح الأرض، كمسار موجه ذاتياً بواسطة الحبل.

ضيافة إماراتية أصيلة

أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في دعم الأفواج الأوكرانية والروسية، منذ بدء الأزمة، من خلال تحمل تكاليف الإقامة لنزلاء السوقين في فنادق رأس الخيمة، والتأكد من سلامتهم لحين مغادرتهم، مؤكداً أن هذه المبادرة، تأتي ضمن نهج الضيافة الإماراتية الأصيلة، التي تنتهجها تجاه جميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، في السلم أو وقت الأزمات.

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