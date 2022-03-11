البنوك تقود صعود «أبوظبي» وتماسك سوق دبي بدعم العقار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عاد سوق أبوظبي إلى دائرة المكاسب، في ختام جلسة أمس، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم البنوك، فيما تماسك سوق دبي بدعم من مكاسب أسهم العقار وسهم «الإمارات دبي الوطني».

وواصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية وضخوا قرابة 196 مليون درهم كمحصلة شراء. وارتفع سوق أبوظبي 0.51% ليغلق عند 9605.88 نقاط بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاض مؤشره هامشياً بنسبة 0.08% إلى مستوى 3382.43 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والسلع. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2 مليار درهم، منها 1.7 مليار في أبوظبي و305.8 ملايين في دبي. وجرى التداول على 384 مليون سهم، موزعة بواقع 156.16 مليوناً في أبوظبي، و227.8 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 13791 صفقة.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.7%. وصعد قطاع النقل 1%. وتراجع قطاع البنوك 0.37%. ونزل قطاع الاستثمار 1.5%.وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 70 مليون درهم، تلاه «السلام البحرين» 62.2 مليونا. وحقق «العربية للطيران» أكبر ارتفاع بنسبة 1.85%، فيما كان «سوق دبي المالي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.08%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 100 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك، فيما انخفض قطاع الاستثمار. ونزل قطاع العقار. وعلى صعيد قطاع الطاقة، انخفض «أدنوك للحفر» 1.62% و«طاقة» 0.79% و«دانة غاز» 4.27%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع»، وتراجع قطاع الاتصالات.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 404.2 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 305.9 ملايين. وحقق «ريم للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «أريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 195 مليونا.

إفصاح

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للمشاريع الطبية»، على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من صافي الأرباح، المقدرة بنحو 69.8 مليون درهم، مستحقة بتاريخ 21 مارس.

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