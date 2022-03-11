«الأوراق المالية» تُحذر من شركات غير مرخصة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق المال المحلية من التعامل مع شركة غير مرخصة وحساب على «تويتر».

وقالت في إفادة أمس، إن شركة «سيلوانا دايمنود للاستثمار» بدبي غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، مشيرةً إلى أنها غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.

وأشارت الهيئة إلى أن صاحب الحساب kteermahdoom «@Mahdoom2011» على موقع التواصل «تويتر» غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة وأنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة. وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي.

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