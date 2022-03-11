دبي الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في المشروعات المُخاطرة الجاذبة للاستثمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي إقليمياً واحتلت المركز 10 عالمياً في مؤشر «رأس المال المُخاطر العالمي الجاذب للاستثمارات غير المُباشرة، 2022»، الصادر من «إف دي آي أنتيليجينس».

ويرصد مؤشر المجلة البريطانية أكثر مُدُن العالم التي شهدت إعلان مشروعات رأس المال المُخاطر عن تلقي تمويل في صورة استثمارات أجنبية مُباشرة من بداية 2003، وحتى نهاية 2021، حيث بلغ عدد مشروعات رأس المال المُخاطر في دبي التي أعلنت عن استقطاب استثمارات أجنبية مُباشرة لتمويلها خلال الفترة 177 مشروعاً.

وتُعد دبي المدينة الوحيدة من المنطقة ضمن قائمة الــ 20 وجهة الأولى على المؤشر وتفوقت على أمستردام، التي جاءت في المركز 11 برصيد 168 مشروعاً وبنغالور واحتلت المركز 12 بـ 130 مشروعاً. كما تفوقت دبي على دبلن، ميونيخ، مدريد، بوسطن، شنغهاي، برشلونة، لوس أنجلوس، وملبورن، والتي جاءت في المراكز من 13 إلى 20، على التوالي. وفيما يخص أداء دبي على المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الرئيس، فقد حصلت مشروعات رأس المال المُخاطر في دبي على نفقات رأسمالية من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة خلال الفترة المذكورة بقيمة 1.729 مليار دولار، وخلقت هذه المشروعات خلال الفترة نفسها 7634 وظيفة جديدة في دبي.

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