سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق «أوبك+»

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، التزام دولة الإمارات باتفاق «أوبك+» وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها «أوبك+» لسوق النفط العالمي، حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق «أوبك+» في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كافة الأمور المتعلقة بالسوق النفطي العالمي والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.

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