مذكرة تفاهم بين «سيدات أعمال الشارقة» و«شراع» لتمكين رائدات الأعمال

المصدر: الشارقة- البيان

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وقّع مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لـ «نماء للارتقاء بالمرأة»، مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال، وتمكين رائدات الأعمال في الإمارات، واستقطاب أبرز الشركات والمشاريع المبتكرة التي تمتلكها رائدات أعمال إلى الشارقة، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية جاذبة، وأرضاً خصبةً لرواد الأعمال، للانطلاق بشركاتهم، والتميز في رحلتهم الريادية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لـ (شراع)، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة ذات الأثر الإيجابي المستدام.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: تؤكد المذكرة دور المجلس وجهوده في تمكين المرأة، من خلال قطاع ريادة الأعمال، وذلك ترجمة لرؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، وتأتي المذكرة للاستفادة من خبرة «شراع» لتمهيد الطريق أمام رائدات الأعمال نحو آفاق جديدة من التطور، وإطلاق المشاريع الريادية التي تدعم مسيرة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة والدولة. كما أنها تجسد مساعي المجلس لتوسيع علاقاته الاستراتيجية وشراكاته.

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