51.3 % معدل غير مسبوق للتوطين في «&e»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «&e»؛ «مجموعة اتصالات سابقاً»، تحقيق نسبة توطين غير مسبوقة بلغت 51.26% العام الماضي، مشيرة إلى أن 65% من المناصب القيادية العليا بالشركة يشغلها حالياً كوادر مواطنة. وأضافت: رعاية المواهب الإماراتية وتمكين قادة المستقبل كانا دائماً من أولويات الشركة، وهو ما أفضى إلى تنامي نسبة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية، لترتفع من 47.8% في 2019 إلى 49.5% في 2020 وصولاً إلى النسبة غير المسبوقة العام الماضي.

وذكرت المجموعة أنها لم تدخر جهداً لضمان المساواة بين الجنسين في سياساتها وممارساتها، ليرتفع الكادر النسائي إلى مستوى قياسي حيث زادت النسبة من 1.89% في 2020 لتصل إلى 24.2% العام الماضي. كما تم تعزيز التنوع في كوادر المناصب القيادية بزيادة العنصر النسائي، 50% خلال 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز