استثمارات أجنبية بقطاع العقارات في دبي بقيمة 99 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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يستقطب معرض العقارات الدولي 2022، الذي سينعقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس الجاري، عدداً كبيراً من المستثمرين من إسبانيا والنمسا وصربيا والجبل الأسود والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإكوادور والمكسيك وغيرها من الدول. ويأتي ذلك فيما نجح قطاع العقارات بدبي في جذب نحو 38,318 من المستثمرين الأجانب الذي قاموا بإبرام 51,553 من الاستثمارات الجديدة تقدر بأكثر من 99 مليار درهم.

ويأتي هؤلاء المستثمرون كجزء من وفد يضم أكثر من 600 مستثمر عقاري عالمي من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة الذين سيزورون فعاليات المعرض. ويهدف ذلك إلى استكشاف فرص جديدة للاستثمار العقاري في دبي، حيث سيحضر المستثمرون سلسلة من العروض التقديمية المكثفة والاجتماعات.

وسجّل سوق العقارات في دبي نحو 84,772 معاملة بقيمة 300 مليار درهم في 2021. وكان هناك نمو 65 % بعدد الصفقات وزيادة 71 % في القيمة مقارنة بـ 2020. وأبرم 52,415 مستثمراً 72,207 استثمارات جديدة في 2021 بقيمة 148 مليار درهم، بزيادة 73.7 % بعدد الاستثمارات، و65.6 % بعدد المستثمرين، إضافة إلى 100 % زيادة بقيمة الاستثمارات مقارنة بـ 2020.

وحسب الإحصائيات، سجل 6,897 مستثمراً من دول مجلس التعاون 8,826 من الاستثمارات بقيمة 16.88 مليار درهم. وإجمالي 6,097 من المستثمرين العرب قاموا بتسجيل 7,538 من الاستثمارات تصل قيمتها إلى أكثر من 12.4 ملياراً.

عوامل التميز

قال داوود الشيزاوي، رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي: أصبحت دبي بمعالمها البارزة الوجهة المفضلة للمستثمرين العقاريين من كافة أنحاء العالم. ومكانة المدينة عالمياً وبنيتها التحتية الممتازة ومرافقها رفيعة المستوى هي قليل من كثير من العوامل التي تميز دبي عن سواها تجذب المستثمرين العالميين إلى العقارات بالإمارة.

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