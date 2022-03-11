إطلاق الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق الدورة الثانية من جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، التي تصل قيمتها إلى مليون دولار. وتهدف الجائزة إلى إلقاء الضوء على إنجازات الدول والمؤسسات والأفراد حول العالم للاعتراف بإسهاماتهم في نجاح صناعة الطيران.

وتبرز الجائزة التي يتم تقديمها كل 3 سنوات التزام الإمارات بتطوير ودعم قطاع الطيران، بالإضافة إلى دعم مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) «عدم ترك الدول خلف الركب». وتتكون الجائزة من 3 فئات:

- الأولى: للدول المساهمة في توفير الموارد الداعمة للدول الأخرى وذلك لتحقيق أهداف الإيكاو.

-الثانية: لأفضل برنامج استدامة في الطيران وتشمل معيار البيئة والمعيار الاجتماعي والاقتصادي وتستهدف هذه الفئة شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.

الثالثة: للبحوث الأكاديمية وتستهدف جهود البحث والتطوير في التقنيات ذات العلاقة بالطيران.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: تعكس جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران رؤية دولة الإمارات وريادتها في تقدير ومكافأة التميز في قطاع الطيران المدني. وهدفنا هو دعم جهود تطوير قطاع الطيران عالمياً، ودعم توجهات (إيكاو)، وتكريم المبدعين والمبتكرين في قطاع الطيران.

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