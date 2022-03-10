أدنوك وبورياليس تسعيان لترتيب طرح عام أولي

المصدر: دبي - رويترز

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قال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، إنّ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكتها النمساوية بورياليس لصناعة الكيماويات دعتا بنوكاً لتقديم عروض لترتيب عملية إدراج مشروعهما المشترك للبلاستيك «بروج» في البورصة.

وقال المصدران، «إنّ أدنوك وبورياليس دعتا عدداً من البنوك المحلية والإقليمية للمشاركة في الطرح العام الأولي»، موضحان أن مهام التنسيق العالمية أُسندت لبنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي و«أبوظبي الأول» في وقت سابق من هذا العام.

وأشارا إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يسعى أيضاً إلى تولي دور في العملية.

وتصنع «بروج» البلاستيك المستخدم في السيارات وتغليف المواد الغذائية من ضمن منتجات كثيرة. ووفقاً لموقعها على الإنترنت توظّف الشركة 3 آلاف فرد، ولديها عملاء في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويقع مصنعها الرئيس في أبوظبي، كما أن لديها مكتب تسويق ومبيعات في سنغافورة.

وقالت أدنوك وبورياليس الشهر الماضي إنهما تدرسان تنظيم طرح عام أولي محتمل لـ«بروج».

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيس في أبوظبي 13 % تقريباً هذا العام وسط طفرة في الاكتتابات الأولية.

وأشرف الرئيس التنفيذي لأدنوك معالي سلطان الجابر على استراتيجية تحول بدأتها الشركة منذ أكثر من 4 سنوات عبر تشكيل فريق استثماري لتسييل الأصول، وجمع الأموال من مجموعات الاستثمار الخاصة الدولية.

وأدرجت أدنوك العام الماضي أنشطة الحفر لديها في أكبر طرح عام أولي في أبوظبي حتى الآن. كما جرى تداول أسهم شركة فرتيجلوب، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة إنتاج الكيماويات أو.سي.آي، لأول مرة في سوق الأسهم العام الماضي، وطرحت أدنوك أسهماً في شركتها للتوزيع في 2017.

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