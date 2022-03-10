مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، مع تسجيل 420 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 368.04 مليون درهم، و373 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 809.99 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليون درهم في المركز التجاري الثانية، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في المركاض.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، ثم وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، ثم الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 817.83 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 330.25 مليون درهم، و70 رهن فلل وشقق بقيمة 487.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 231 مليون درهم، وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 165 مليون درهم.

وتم تسجيل 40 هبة بقيمة 52.54 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم.

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