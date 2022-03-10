شراكة بين «ليندو» و«ماغناتي» لتوفير تمويل سريع للشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت شركة «ليندو» للتمويل الرقمي والخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات الماليّة التابعة لسوق أبوظبي العالمي، شراكة مع «ماغناتي» Magnati، الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين الوصول إلى رؤوس الأموال. وتُعزّز هذه الشراكة التعاون الاستراتيجي بين الشركتين، مما يمكّن شركة «ليندو» من توفير وصول سريع وسهل إلى تمويل رأس مال عامل للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستخدم «ليندو» تحليلات متقدمة والعديد من الشراكات الاستراتيجية بين الشركات، مثل هذه الشراكة مع Magnati، لتوفير مستوى استثنائي من الخدمة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد قامت الشركتان باعتماد أسلوب فعال لإضافة العملاء رقمياً وتوفير قرارات تمويل فورية، وذلك استخدام مهارات وخبرات كل منهما.

على سبيل المثال، وبفضل هذا التعاون، لن يحتاج العملاء إلى زيارة أحد الفروع لتقديم طلب الحصول على قرض، وستُقدّم Magnati عمليات ائتمان ودفع رقمية آلية تجعل طلب الإقراض أكثر سرعة وسلاسة لعملاء «ليندو»، ليصبح بإمكانهم تقديم الطلبات عبر هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى مغادرة المنزل أو المكتب. وتستخدم الشراكة بين «ليندو» وMagnati واجهات برمجة التطبيقات وخوارزميات آلية لاكتتاب الائتمان، مما يقلص زمن المعاملة لتستغرق دقائق معدودة، بينما كانت معاملات الحصول على القروض تستغرق ما يصل إلى ثمانية أسابيع في السابق.

جدارة ائتمانية

بالإضافة إلى ذلك، تساعد «ليندو» الشركات الصغيرة التي تتمتع بالجدارة الائتمانية على بناء سجلها الائتماني، كما يمكن للشركات التي ربما لم تكن قادرة على الحصول على التمويل في الماضي أن تتلقى الدعم من خلال الحصول على التمويل بسهولة واستخدامه لتعزيز الشركات وتنميتها.

واختارت «ليندو» شركة المدفوعات Magnati بسبب تركيزها القوي على خدمات الاستحواذ المباشر وحلول الدفع للمستهلكين ومعالجة عمليات إصدار حلول الدفع الحكومية ومعالجة عمليات الاستحواذ؛ حيث تقدم Magnati لعملائها منصة الدفع المتكاملة «Payment as a Platform» لمدفوعات العملاء من التجار، والمزودة بأحدث الحلول التقنية المبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وواجهات برمجة التطبيقات، بهدف تحقيق أفضل قيمة لعملائها.

مدفوعات رقمية

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: «شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً في استخدام المدفوعات الرقمية حول العالم، وهو التوجه الذي تسارع بسبب التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19). ومن هذا المنطلق، فإنه من الطبيعي أن تنتقل طريقة الموافقة على القروض وتوزيعها من المجال المادي إلى الحيز الرقمي؛ ونحن متحمسون لشراكتنا مع «ليندو»، لنعمل معاً على تقديم خدمات جديدة وغير مسبوقة للتجار. وانطلاقاً من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقديم الدعم لها. وتضمن شراكتنا قدرة هذه الشركات على الوصول بسرعة وأمان إلى رؤوس الأموال التي تحتاجها لتوسيع نطاقها في الدولة».

من جانبه، قال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليندو» : «يسُرّ «ليندو» أن تتعاون مع Magnati لتقديم حل إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بأسلوب يتسم بالسرعة والسهولة والفعالية. نحن نسعى إلى تمكين الأفراد المبدعين والذين يملؤهم الشغف من خلال الأعمال الرقمية في المنطقة والارتقاء بإنجازاتهم، ولدى Magnati الخبرة والبنية التحتية اللازمة لمساعدتنا في الوصول إلى مزيد من الشركات أكثر من أي وقت مضى. وباستخدام تقنيات الجيل القادم التي توفرها Magnati، مثل واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي؛ فإننا نأمل في تحسين تجربة عملائنا الاستثنائية ونقل أعمالنا المزدهرة إلى المستوى التالي من الرقمنة. وتعد شراكتنا خير دليل على المستوى المتميز وغير المسبوق للخدمة التي يمكن تحقيقها عندما توحد المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية إمكاناتها».

تغييرات مستمرة

وقال كاظم كيرماني، العضو المنتدب ورئيس المنتجات والبيانات لدى Magnati: «يشهد قطاع المدفوعات في المنطقة تغييرات مستمرة ومتسارعة؛ لذا فإننا نحرص دائماً على التعاون مع الشركات التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف عملياتها، وهو ما يتجسد في هذه الشراكة البناءة التي نعقدها مع «ليندو». ونحن ماضون قدماً في تحسين وتخصيص عروضنا المتطورة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو السريع الذي تنشده. كما ستواصل Magnati إطلاق مزيد من المبادرات تحت مظلة منصة الدفع المتكاملة»Payment as a Platform«لضمان تمكين الشركات من مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء، بالتزامن مع مواصلة توفير الحلول الذكية التي تضمن تحقيق أفضل قيمة لشركائنا».

وأضاف أدهم عزام، مدير العمليات في «ليندو» قائلاً: «نحن مُتحمّسون هنا في «ليندو» لاستخدام هذه الشراكة الجديدة للمحاولة في تمكين المزيدِ من الشرِكات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أكثر من أيِّ وقتٍ مَضى، ونأمل أيضاً أن نتوسع في مصر والمملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام. ويهمنا كذلك أن ندعم الشرِكات التي لم تكن مؤهلة للحصول على التمويل من قبل. ستساعد القروض التي نقدمها الشركات على التقدُّم إلى المستوى التالي وبناء سِجل ائتماني قوي في الوقت نفسِه».

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