اقتصادية عجمان تنظم فعاليات «الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك»

المصدر: عجمان - البيان

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تطلق دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، وذلك تزامناً مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وذلك بهدف توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، وسيتم مشاركة المستهلكين بعدة فعاليات في ستي لايف التلة وحملات توعية في السوق الصيني بالتعاون والتنسيق مع منطقة عجمان الحرة وورش الغش التجاري لموظفي حكومة عجمان في فندق سراي وأنشطة ستقام على مدار الأسبوع خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال سعود الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، إن الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك سيعزز الأنظمة والضوابط التي تكفل حقوقه واحتياجاته من خلال سن التشريعات التي توفر معايير الجودة في السلع والخدمات، مشيراً إلى أن تطبيق القرار الموحد سيجري استناداً إلى خبرات كل دولة من دول المجلس، والاسترشاد بما لديها من أنظمة مطبقة فعلياً للاستفادة منها في تكوين صورة النظام الموحد.

وأشار إلى أن القانون الموحد للأسبوع الخليجي لحماية المستهلك سيعزز الحركة التجارية وسيسهم في ضبط الأسواق والمنتجات في دول المجلس بحيث تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحدة وأن توحيد الإجراءات يسهم في تسريع وتيرة العمل ونمو الاقتصاد بالإمارة.

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