بنك أبوظبي الأول يوسع حضوره دولياً بافتتاح مكتب تمثيلي في العراق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول توسعة عملياته الدولية عبر افتتاح مكتب تمثيلي له في العراق، وذلك كجزء من استراتيجية النمو الدولية التي ينتهجها، والرامية إلى تسهيل التدفقات التجارية في المنطقة، وتعزيز خدماته المالية للعملاء على المستوى الدولي.

وتتمتع الإمارات بعلاقات تجارية مهمة مع العراق، حيث تجاوزت حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.11 مليار دولار خلال عام 2020. وانطلاقاً من مكانته في المنطقة وحضوره الاستراتيجي في 5 قارات، تغطي الشبكة الدولية لبنك أبوظبي الأول حالياً نحو 70% من وجهات تصدير النفط الخام العراقي حول العالم.

وسيقدم بنك أبوظبي الأول في العراق خدماته بشكل رئيسي للهيئات الحكومية وللشركات والمؤسسات العراقية العامة والمؤسسات التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في العراق. وسيساهم المكتب في تعزيز الخدمات المتنوعة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول لعملائه، ودعم التجارة على امتداد أبرز أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يشكل افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في العراق خطوة أخرى ضمن استراتيجية البنك لتوسعة أعماله على المستوى الدولي، ويؤكد التزامنا بتعزيز التدفقات التجارية بين دولة الإمارات والاقتصادات النامية. وبالاستفادة من أعمالنا القوية في الإمارات والمنطقة، ومن خلال التركيز على اختيار نخبة العملاء، سيسهم بنك أبوظبي الأول في توفير فرص تدعم نمو الاقتصاد العراقي، بما يشمل مواصلة الاستثمارات الضرورية لتحسين وإعادة إعمار البنى التحتية في البلاد. وتوفر شبكة الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول، التي تغطي 5 قارات، أفضل العلاقات والخبرات المالية العالمية لدعم أعمال الشركات المحلية الإقليمية والدولية التي ترغب بتطوير أعمالها في الداخل والخارج.

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