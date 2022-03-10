38318 مستثمراً أجنبياً يبرمون استثمارات بقطاع العقارات في دبي بقيمة 99 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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يستقطب معرض العقارات الدولي 2022، الذي سينعقد في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس الجاري، عدداً كبيراً من المستثمرين من إسبانيا والنمسا وصربيا والجبل الأسود والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإكوادور والمكسيك وغيرها من الدول. ويأتي ذلك فيما نجح قطاع العقارات بدبي في جذب نحو 38,318 من المستثمرين الأجانب الذي قاموا بإبرام 51,553 من الاستثمارات الجديدة تقدر بأكثر من 99 مليار درهم.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي 2022: تواصل دبي جذب انتباه العالم كأفضل مدينة للعيش والعمل والسياحة باستضافتها لمجموعة مميزة من الأحداث والفعاليات الدولية. وأصبحت المدينة بمعالمها البارزة الوجهة المفضلة للمستثمرين العقاريين من كافة أنحاء العالم. ومكانة المدينة عالمياً وبنيتها التحتية الممتازة ومرافقها رفيعة المستوى هي قليل من كثير من العوامل التي تميز دبي عن سواها والتي تجذب المستثمرين العالميين إلى سوق العقارات بالإمارة.

وأضاف: يأتي هؤلاء المستثمرون كجزء من وفد يضم أكثر من 600 مستثمر عقاري عالمي من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة الذين سيزورون فعاليات المعرض. ويهدف ذلك إلى استكشاف فرص جديدة للاستثمار العقاري في دبي، حيث سيحضر المستثمرون سلسلة من العروض التقديمية المكثفة والاجتماعات.

ويمثل الوفد العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ويعد إضافة نوعية إلى زوار معرض العقارات الدولي 2022، كما يشارك في المعرض مجموعة مميزة من العارضين من مصر والإمارات والباكستان والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.

وحسب التقارير الصادرة، فقد سجّل سوق العقارات في دبي نحو 84,772 معاملة بقيمة 300 مليار درهم في 2021. وكان هناك نمو بنسبة 65 بالمائة في عدد الصفقات وزيادة في القيمة بنسبة 71 بالمائة مقارنة بالعام 2020. وأبرم 52,415 مستثمراً نحو 72,207 استثمارات جديدة في 2021 بقيمة 148 مليار درهم، بزيادة نسبتها 73.7 % في عدد الاستثمارات، و65.6 % زيادة بعدد المستثمرين، بالإضافة إلى 100 % زيادة في قيمة الاستثمارات مقارنة بـ 2020.

وحسب الإحصائيات، هناك 6,897 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي قاموا بتسجيل 8,826 من الاستثمارات بقيمة 16.88 مليار درهم. وإجمالي 6,097 من المستثمرين العرب قاموا بتسجيل 7,538 من الاستثمارات تصل قيمتها إلى أكثر من 12.4 ملياراً.

ويمكن لمطوري العقارات الدوليين المشاركين في معرض العقارات الدولي 2022 الوصول إلى آلاف المستثمرين عبر أجنحة الدول، وهي منطقة مخصصة لمطوري العقارات غير المقيمين في الإمارات. وتأتي مع عروض أسعار خاصة لمساحات العرض الرئيسية وتوفر وسيلة فعَّالة من حيث التكلفة للترويج للمشاريع العقارية. وسيكون لكل بلد مساحة مخصصة لمناقشة فرص الاستثمار العقاري في هذا البلد وجذب كبار المستثمرين والمطورين من خلال إقناعهم بجدوى الاستثمار في بلدانهم.

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