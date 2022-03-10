مدينة دبي للإنترنت تستضيف قيادات تكنولوجية نسائية احتفالاً بيوم المرأة العالمي

المصدر: دبي- البيان

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تنظم مدينة دبي للإنترنت المركز التكنولوجي الرائد في المنطقة، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي، تسلّط من خلالها الضوء على الشخصيات النسائية البارزة التي تقود شركات رائدة في قطاع التكنولوجيا، كما تستعرض الجلسة منجزات المرأة في قطاع التكنولوجيا، وذلك يوم 11 مارس في تمام الساعة 11 صباحاً في حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا بمدينة دبي للإنترنت.

وتستضيف مدينة دبي للإنترنت جلسة «Women Talk Tech» كجزء من التزامها بتمكين الكفاءات ودعم المرأة على صعيد مجمع أعمال المدينة المتنوع والمنطقة على حد سواء.

وفي هذا السياق قال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت: «لطالما حظيت المرأة باهتمام ودعم ملحوظ وسخي من قيادتنا الرشيدة تأكيداً على أهمية دور المرأة في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الثقافية».

وأضاف: «في مدينة دبي للإنترنت نبذل كل الدعم من أجل الحفاظ على تكامل الأدوار ضمن المجمع، تحقيقاً لذلك نوفر فرصاً متكافئة لإنجاح جميع شركائنا، كما أننا نسعى لتحفيز الشراكات والتعاون من خلال شبكتنا العالمية، ونحرص بشكل مستمر على توفير فرص متكافئة للمرأة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للمواهب والابتكار».

وتنعقد الجلسة بعنوان «Women Talk Tech» بمشاركة لوما إلدن الخبيرة الاستراتيجية ومؤسسة (MNDBAR)؛ ولولو باز المستثمرة ورائدة الأعمال؛ وليال بلبل رئيسة استراتيجية وعمليات التسويق في فرنسا، جنوب أوروبا والأسواق الناشئة لدى غوغل، ولين شومان محررة الأخبار في لينكد- إن.

وستشارك المتحدثات تجاربهنّ وخبراتهنّ المكتسبة على مدار مسيراتهن المهنية. وستكون الجلسة بمثابة منصة استشارية للمهنيين العاملين في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، حيث تتطرق المشاركات لمناقشة موضوعات ذات أهمية مثل تنمية بيئات عمل متوازنة، وما يلزم المرأة للبروز مهنياً في مجالات التكنولوجيا التي تغلب فيها نسبة الرجال على السيدات عالمياً بالإضافة لمقترحاتهن حول كيفية تعزيز ثقافة العمل وتمكين الموظفين.

نبذة عن المتحدثات

لوما إلدن صاحبة الرؤية الاستراتيجية، هي مؤسسة (MNDBAR)، وهي شركة ناشئة تستخدم تقنيات التفكير الإبداعي جنباً إلى جنب مع أحدث أدوات التكنولوجيا، بهدف تحقيق «اللياقة» الذهنية. تمتلك خبرة واسعة في صناعة التكنولوجيا، وهي متحدثة دولية في هذا الموضوع.

لولو باز، هي رائدة أعمال ومستثمرة، ومقدّمة البثّ الذي يحمل اسم «محادثة مع لولو». أسست في عام 2019 (Kickstart Ventures)، وهي شبكة من المستثمرين الملائكة تساعد على توسيع نطاق الشركات الناشئة الإقليمية والعالمية من خلال فرص التمويل.

وتعمل الصحافية والإعلامية المحترفة لين شومان حالياً كمحررة أخبار في لينكد- إن، وتسعى جاهدة لتزويد أعضاء المنصة بالمعلومات لبناء وظائف مناسبة للمستقبل، والتنقل في مشهد احترافي ديناميكي، وهي مهتمة بشكل خاص بالموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقدّم.

وانضمت ليال بلبل إلى غوغل منذ 11 عاماً كمدير حسابات أول، وتشغل الآن منصب رئيس استراتيجية وعمليات التسويق في فرنسا، جنوب أوروبا والأسواق الناشئة. وتشارك في (Women @ Google Chapter) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضمن مجمع أعمال مدينة دبي للإنترنت طيفاً من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتم إدراج أكثر من 60% من هذه الشركات في قائمة (فورتشن 500) وهي موطن لعدد كبير من قصص النجاح التي توضح الدور المتكامل للمرأة في دفع أجندة التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في دبي.

نقطة انطلاقة ومنصة نجاح للمرأة في عالم التكنولوجيا

وتترأس رائدات الأعمال أكثر من ربع الشركات الناشئة الـ 500 التي تدعمها in5، حاضنة الأعمال المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وفقاً لـلبنك الدولي. كما نجحت الشركات الناشئة التي تقودها وتديرها رائدات أعمال في in5 في جمع تمويلات تزيد على 60 مليون درهم إماراتي منذ عام 2013.

وتشغل المرأة أيضاً مناصب قيادية في بعض الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم، والعاملة في المنطقة التجارية. فقد تم تعيين الدكتورة سعيدة جعفر كمدير إقليمي ونائب أول للرئيس في دول مجلس التعاون الخليجي لدى مجموعة فيزا، في يونيو 2021.

وتشغل الدكتورة داليا المثنى منصب رئيس شركة جنرال إلكتريك (GE) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية منذ عام 2014.

وبدأت سميتا برابهاكار عملها كجزء من البرنامج الدوري الممتد لعامين، والمختص بالقيادة التجارية للخبراء، في عام 2008، وهي حالياً المدير العام لشركة استشارات الموارد البشرية الشهيرة AMS العالمية.

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