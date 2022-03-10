غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع جمهورية سريلانكا

المصدر: عجمان - (البيان)

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بحث سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال استقباله مالراج دي سيلفا سفير سريلانكا تنمية العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للتعاون بين أصحاب الأعمال في عجمان وسريلانكا.

حضر اللقاء بمقر غرفة عجمان عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في الغرفة. وضم وفد سريلانكا ميدافي بيريس، مستشار ـ رئيس القنصلية بسفارة سريلانكا وعدداً من أصحاب الأعمال.

وأكد سالم السويدي أن إمارة عجمان حريصة على تنويع شراكاتها الخارجية وزيادة حجم التجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية اللقاء ودوره في فتح آفاق واعدة لتعزيز التعاون المشترك بين عجمان وسريلانكا وخاصة في ظل المقومات الاقتصادية لدى الجانبين.

واستمع الوفد لنبذة عن اقتصاد إمارة عجمان وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، وما تتميز به إمارة عجمان من سهولة ممارسة الأعمال وتوافر بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة وسرعة انجاز الإجراءات.

وأكد مدير عام غرفة عجمان أن المعارض والفعاليات والأحداث الاقتصادية تمثل بوابة رئيسية لتعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات للتعاون بين أصحاب الأعمال لتبادل الصفقات والشراكات والخبرات، مشيراً إلى أهمية تبادل أجندة الفعاليات والمعارض التي ستُنظم لدى الجانبين وبحث سبل المشاركة في هذه المعارض.

وأشاد مالراج دي سيلفا بالعلاقات المتينة بين الإمارات وسريلانكا، وقدم نبذة حول الفرص المتاحة وما تتميز به سريلانكا من موارد طبيعية متنوعة.

وبحث اللقاء سبل تنمية التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين في مجالات «السياحة، التكنولوجيا، المواد الغذائية وغيرها من المجالات»، إلى جانب أهمية عقد اللقاءات المشتركة وتبادل الزيارات والوفود للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

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