لوجيكوم توقّع شراكة توزيع استراتيجية مع فاست داتا في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبى - البيان

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أعلنت «لوجيكوم»، شركة التوزيع الإقليميّة العاملة في الحلول والخدمات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقد شراكة توزيع جديدة مع فاست داتا، وهي شركة منصّات البيانات للعالم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتواصل توسّعها دوليّاً.

وبموجب الاتفاقية، ستساعد لوجيكوم شركة فاست داتا في تسريع اعتماد منصة تخزين البيانات العالمية عالية الأداء الخاصّة بها وذلك من خلال توسيع نطاق الوصول ليشمل شركاء قنوات التوزيع الرئيسيين والأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مع توقّع نمو سوق تخزين البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 14.3 في السنوات الثلاث المقبلة، وتحديد القيمة المتوقّع لحجم السوق بقيمة 8.43 مليارات دولار بحلول العام 2025 وفقاً لشركة رؤى السوق المستقبليّة Future Market Insights، تسعى اتفاقية التوزيع للاستفادة من إمكانات النمو في المنطقة لدعم التوسع الدولي الهائل لشركة فاست داتا وذلك باستخدام خبرة لوجيكوم الواسعة وشبكتها المطلوبة للغاية.

تعمل فاست داتا مع الشركات الرئيسية عبر المنظومة المؤسسيّة لتقديم منصة بيانات عالية الأداء. تسمح بنية فاست المفصلة والمشتركة للعملاء بتوسيع نطاق موارد الحوسبة والتخزين بشكل مستقلّ. يتم شحن يونيقرسال ستوراج Universal Storage من فاست داتا كجهاز متكامل جاهز للاستخدام.

يمكن لعملاء قنوات التوزيع شراء يونيفرسال ستراج Universal Storage من خلال جيميني، وهو نموذج أعمال تخزين من فاست داتا يعيد تعريف تجربة شراء مساحة التخزين. جيميني كناية عن عرض برمجي يتم تقديمه للعملاء كخدمة بسيطة مُدارة على أجهزة مُحددة مسبقاً. يوفر المرونة للعملاء لتحديث الأجهزة وفقاً لجدولهم الزمني الخاص من دون الحاجة إلى إعادة شراء البرامج، مما يتيح للعملاء منح تراخيص يبلغ مجموعها 100 تيرابايت والتوسع بحسب الحاجة.

وفي هذه المناسبة قال حيدر عزيز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فاست داتا: «نحن نتطلع إلى التعاون مع لوجيكوم في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نعمل من مكتبنا الإقليمي في دبي وفق خطط توسّع قوية طوال العام 2022. فنحن نشهد طلباً كبيراً من العملاء على منصة التخزين يونيفرسال ستوراج Universal Storage من فاست داتا في المنطقة وستساعدنا هذه الاتفاقية على تسريع الجهود التي نبذلها. تدعم هذه الاتفاقية مع لوجيكوم استراتيجيتنا القائمة على القنوات بنسبة 100% والتي ستكون حاسمة في جذبها بنجاح لعدد أكبر من شركاء قنوات التوزيع الموثوق بهم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وبلدان المنطقة فيما يقومون بتعريف عملائهم على يونيفرسال ستوراج Universal Storage».

وتعليقاً على الاتفاقية، قال سبيروس رافيلوفيتس، مدير عام لوجيكوم لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج: «إن وجودنا في الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاماً وتوسّعنا مؤخراً في أفريقيا يظهر نمو الشركة والنجاحات التي حقّقتها على مرّ السنين. يشكّل تعيين فاست داتا لشركة لوجيكوم كموزع لها في المنطقة خير دليل على القيمة والالتزام بمستقبل ناجح مشترك لكلتا المؤسستين. يسعدنا العمل مع فاست داتا ونحن نرحّب بهذه الفرصة الجديدة لتزويد شركاء قنوات التوزيع بأحدث العروض في مجال التكنولوجيا، من خلال مساعدة شركائنا على التميز والتفوّق على منافسيهم».

وفقاً لـرافيلوفيتس، تتمحور كفاءة شركة لوجيكوم الأساسية حول بناء عرض قيّم لبائعي التكنولوجيا لديها، وكذلك في بناء وتعزيز الوصول والوعي على أقصى حدّ. «القيمة التي يمكن أن نضفيها إلى شراكتنا مع فاست داتا تتراوح من الدعم المالي للقناة، ووصول الشركاء، بالإضافة إلى اجتذاب الشركاء وتمكينهم وتطويرهم ودعمهم. يضمن نموذج أعمالنا الراسخ ووجودنا المحليّ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا تقديم أفضل التقنيات المتاحة في السوق اليوم لقناتنا».

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