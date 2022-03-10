أرباح «دي بي ورلد» تتجاوز 14 مليار درهم في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» المحدودة تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، فعلى أساس التقارير المعلنة، نمت العائدات بنسبة 26.3% لتصل إلى 10.77 مليارات دولار (ما يزيد على 39.6 مليار درهم). وزادت الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.3% لتسجل 3.82 مليارات دولار (ما يزيد على 14 مليار درهم) مع بلوغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما نسبته 35.5%.

وجاء تسجيل العائدات نمواً بنسبة 26.3% بدعم من عمليات الاستحواذ واتفاقيات الامتياز الجديدة التي شملت «أنغولا» و«يونيكو» و«ترانسوورلد». وقد ارتفعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 11.7%، مع زيادة عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 14.2% مدفوعة بنمو الحجم. وتجاوزت عائدات البضائع المعبأة في حاويات نمو الحجم، ويرجع ذلك أساساً إلى عائدات التخزين ومراقبة التبريد المرتفعة. ارتفعت عائدات البضائع السائبة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 9.5% مع أداء قوي لأعمال التغذية

وكان النمو في الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هامش الأرباح المعدَّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 37.9%.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»: يسعدنا أن نعلن عن هذه النتائج القوية مع نمو الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 0.5 مليار دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لتسجيل رقم قياسي جديد قدره 3.8 مليارات دولار (14 مليار درهم). والأهم من ذلك، أن النمو كان واسع النطاق عبر محطات الحاويات والأصول اللوجستية للمجموعة حيث بدأنا في تعزيز سبل التآزر عبر محفظتنا. ويؤكد هذا النمو الكبير مرة أخرى على أن استراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة ستحقق عوائد مستدامة طويلة الأجل.

وأضاف: علاوة على ذلك، ستحقق عمليات الاستحواذ على شركتي «إمبريال لوجستيكس» و«سينكريون» التي أعلنّا عنها مؤخراً إمكانات ذات قيمة مضافة في القطاعات والأسواق ذات النمو المرتفع، مما سيتيح لنا تقديم مجموعة أكثر إقناعاً من حلول سلسلة التوريد. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية الأفضل في فئتها من خلال الخدمات اللوجستية الداخلية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية وشبكة الخدمات اللوجستية البحرية، تهدف «دي بي ورلد» إلى تذليل العقبات وتحسين الاتصال في الممرات التجارية سريعة النمو مثل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أهمية مواصلة إحراز تقدم إيجابي في برنامج إعادة تدوير رأس المال، وهذا إلى جانب تحقيق الأداء التشغيلي القوي، مما يجعلنا في وضع جيد لتحقيق الهدف المتعلق بالرافعة المالية المجمعة لعام 2022 (لكلٍ من «دي بي ورلد» وشركة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية») بأقل من 4 أضعاف من نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16).

وختم قائلاً: بشكل عام، نحن سعداء بأداء الأعمال في عام 2021 ونتطلع أن تستمر محفظتنا في عام 2022 في تحقيق النمو. وبالرغم من أننا بدأنا عام 2022 بداية مشجعة، إلا أننا نظل مدركين أن حالة عدم التيقن الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19 واضطرابات سلسلة التوريد المستمرة وزيادة التضخم يمكن أن تتسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى.

توليد فعَّال للسيولة

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 27.3% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.692 ملايين دولار في عام 2021 (2.901 مليون دولار في عام 2020). وتراجعت نسبة الدين (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدَّلة السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) إلى 3.7 أضعاف (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16)، وذلك رغم ارتفاع صافي الدين البالغ 12.2 مليار دولار (11 مليار دولار في 2020). بينما بلغ صافي الدين، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، 4.2 أضعاف مقارنةً بـ 4.3 أضعاف في العام المالي 2020.

ولا تزال»دي بي ورلد«تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، حيث أبقت وكالة»فيتش«على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية BBB، بينما أبقت»موديز«تصنيفها عند الفئة»Baa3«. وتلتزم»دي بي ورلد«بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.

أداء تشغيلي

واصلت محطات الحاويات فتح أبوابها لخدمة أصحاب البضائع بالرغم من التحديات التي تسببت فيها الجائحة. وقدَّمت دي بي ورلد أداءً تشغيلياً قوياً مع الحفاظ على إنتاجية المراسي رغم انخفاض موثوقية جدول الشحن الزمني

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.393 مليون دولار (مقارنة بـ 1.076 مليون دولار لعام 2020)، مستثمرة في محفظة الأعمال الحالية. وتصل توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2022 إلى 1.4 مليار دولار، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، وجدة (السعودية)، وميناء»لندن غيتواي«(المملكة المتحدة)، وميناء»بربرة«(أرض الصومال)، وميناء»السخنة«(مصر)، وإندونيسيا، وميناء»كالاو«(بيرو)

ونفّذت الشركة عمليات استحواذ لتحقيق إمكانات ذات قيمة مضافة، واستثمرت في الأسواق ذات النمو المرتفع، وأسّست علاقات طويلة الأمد مع مالكي البضائع. وتم الاستحواذ على شركتي»سينكريون«و»إمبريال لوجستيكس«. وحقّقت عمليات الاستحواذ إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو. وتم إبرام شراكة مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة ومجموعة»سي دي سي«مع(دي بي ورلد) لاستثمار مليار دولار في الموانئ والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء أفريقيا.

بداية مشجعة لـ2022

وقد حققت المحفظة أداءً قوياً في عام 2021. وتم تسجيل بداية مشجعة للتجارة في 2022. وتعتزم الشركة مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في مجال سلاسل التوريد من أجل زيادة النمو والعائدات. ولا تزال آثار الجائحة وارتفاع مستوى التضخم والتوترات الجيوسياسية تسبب شيئاً من عدم اليقين، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال إيجابية.

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