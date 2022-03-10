«Playbook» الجديد للبحث عن أفضل تجارب المأكولات ينطلق في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق «Playbook»، التطبيق الرائد للعثور على أفضل عروض وتجارب المأكولات والمشروبات في المدينة، رسمياً مع مجموعة من أكثر من 1200 نشاطاً وفعالية في دبي. ويوفر «Playbook»، تطبيق أسلوب الحياة المجاني وسهل الاستخدام، لمستخدميه قائمة شاملة بجميع العروض التي تقدمها المطاعم ومرافق الضيافة، فضلاً عن التجارب المُصمّمة حصرياً لمستخدمي التطبيق.

ويستخدم التطبيق الجديد نظام تخصيص البحث الذكي والمتطور الذي يتيح للمستخدمين البحث ضمن قائمته سريعة النمو والتي تضم حالياً ما يزيد عن 70 عرضاً قابلاً للاسترداد في وجهات أحواض السباحة والشواطئ؛ وأكثر من 90 قائمة طعام محددة ومخصصة للتذوق؛ وأكثر من 70 وجهة لغداء العمل؛ وأكثر من 180 وجهة لتجارب البرانش المتنوعة؛ وما يزيد عن 80 وجهة لتناول عشاء فاخر أو قضاء أمسيات أو سهرات البوفيه المفتوح، بالإضافة إلى أكثر من 140 وجهة تستضيف الأمسيات الحصرية للسيدات. ويُمكن تضييق نطاق أيّ عملية بحث بالقدر المطلوب من قبل المستخدم، ما يجعل التطبيق منصة موحدة للاطلاع على قائمة شاملة لمُختلف العروض التي يُمكن الاستفادة منها مع مواقعها.

تحليلات السوق

وتعد Playbook، المفهوم المحلي من تأسيس جوشوا آشلي كولينز وعمر أصلان جوريل، شركة تكنولوجية متطورة يديرها نفس الفريق المسؤول عن ابتكار تطبيق الولاء ريبيت. ونشأت فكرة التطبيق بالاستناد إلى اثنتين من تحليلات السوق الدقيقة، تتمثل الأولى بما يقدمه السوق من عروضٍ مذهلة، لا سيما في قطاع المأكولات والمشروبات ومنافذ الضيافة، والصعوبة في العثور عليها، خصوصاً وأنّه لا يتم الإعلان عنها على الإنترنت أو على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمقدمي العرض. ومن جانبهم، يود التجار تطوير طرق مبتكرة لجذب العملاء وضمان ولائهم والتفاعل معهم على الدوام دون الحاجة لتقديم حسومات أو الاعتماد على عروض»اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً«، الأمر الذي يؤثر سلباً على قيمة علامتهم. ويهدف تطبيق Playbook إلى معالجة هذه النقاط السلبية من خلال جمع العملاء والتجار ضمن منصة متكاملة وعلى بعد نقرة واحدة.

خيارات

يتيح تطبيق Playbook للمستخدمين، من خلال مجموعة واسعة من خيارات تخصيص البحث، مثل تحديد الموقع والسعر وأيام الأسبوع، والفئات، مثل أمسيات مخصصة للسيدات وغداءات العمل وتجارب البرانش، والكلمات المفتاحية، مثل أيام أحواض سباحة قابلة للاسترداد وقوائم الطعام المحددة والأمسيات المخصصة، الوصول إلى أفضل العروض المتاحة مع قائمة غنية تضم ما يزيد عن 1,200 من أفضل عروض المأكولات والمشروبات وأكثر من 500 وجهة شهيرة وموثوقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوشوا آشلي كولينز، الرئيس التنفيذي لشركة Playbook:» نضمن لمستخدمينا تقديم تطبيق Playbook لأكثر القوائم شمولاً في السوق، والتي يقوم فريقنا أو التجار بأنفسهم بتحديثها على الدوام، بحيث لا يضطرون للتنقل بين المواقع الإلكترونية المتعددة للبحث عمّا يُريدونه. كما يُتيح لهم التطبيق وضع خطط مشاريعهم الترفيهية خلال ثوان وبشكل موثوق". وإلى جانب ما يُقدمه التطبيق من قائمة العروض المتوفرة، يبتكر Playbook مجموعة من تجارب المأكولات والمشروبات الفريدة، التي تضمن أفضل الأسعار وصلاحية دائمة، علماً أنّه يُمكن شراء هذه العروض أو مشاركتها مع الآخرين عن طريق الواتساب أو البريد الإلكتروني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز