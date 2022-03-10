«كريم» تطلب تمويلا بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

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تسعى شركة «كريم» لخدمات النقل حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية لجمع تمويل تبلغ قيمته 500 مليون دولار من مستثمرين يتضمنون صناديق استثمار سيادية بالمنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس نقلاً عن مصادر مُطلعة.

وذكرت الوكالة أن «كريم»، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، تهدف لأن يساعدها هذا التمويل في توسيع نطاق خدماتها إلى أنشطة أخرى تتجاوز النقل حسب الطلب.

وأفادت الوكالة بأن الجهات الاستثمارية بالمنطقة التي خاضت «كريم» مُباحثات معها للحصول على التمويل تضمنت أبو ظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) و«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي. وأضافت «بلومبيرغ» أن «بنك أوف أميركا» يتولى الدور الاستشاري في الترتيب لصفقة التمويل المُنتظرة.

وأشارت «بلومبيرغ» أن المُباحثات لا زالت في مرحلة مُبكرة، وقد يتغير مبلغ التمويل المطلوب، كما قد تنضم المزيد من الصناديق الاستثمارية إلى صفقة التمويل.

وكانت شركة «أوبر تكنولوجيز» الأمريكية لخدمات النقل حسب الطلب قد استحوذت على «كريم» مُقابل 3.1 مليار دولار أميركي في عام 2019، في صفقة أثارت ضجة مُدوية آنذاك. وعلى الرغم من استحواذ «أوبر» على «كريم» بصفة كُلية، بموجب الصفقة، إلا أن كلا من الشركتين تُشغلان أعمالهما باستقلال نسبي عن الأخرى.

ولم يُعلق أي من «كريم»، «أوبر»، «القابضة» (ADQ)، «صندوق الاستثمارات العامة»، أو «بنك أوف أميركا» على الخبر.

ومن الجدير بالذكر أن «كريم» التي تأسست في عام 2012 تُطور الآن تطبيقا ذكيا جديدا فائق الإمكانيات ويعتمد على الاشتراكات، حيث يُتيح للمشتركين فيه الوصول إلى خدمات جديدة تشمل توصيل الطعام، ابتياع مُنتجات البقالة، الشحن وتأجير الدراجات. وكانت بعض هذه الخدمات قد شهدت ازدهارا على مستوى العالم إبان تفشي جائحة «كوفيد-19» خلال العامين الأخيرين.

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