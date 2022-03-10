الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط وتشجع «أوبك» على بحث الأمر

المصدر: واشنطن – رويترز

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قال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن: إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط، وسوف تشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على بحث رفعه.

وأضاف السفير يوسف العتيبة في بيان نشرته سفارة الإمارات في واشنطن على تويتر: «نفضل زيادات الإنتاج، وسنشجع أوبك على بحث أمر الإنتاج لمستويات أعلى».

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضاً، أمس الأربعاء، إن الإمارات تدعم زيادة إنتاج النفط.

وتعمل أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، على إلغاء تخفيضات إنتاج حجمها 5.8 ملايين برميل يومياً على مدى الأشهر القليلة الماضية، ومن المقرر أن تزيد الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في أبريل، في تراجع تدريجي عن الخفض الذي يعود لنقص الطلب وقت الجائحة في 2020.

لكن المجموعة قاومت مطالبات من الولايات المتحدة وحلفاء لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط لما يتجاوز 120 دولاراً للبرميل.

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