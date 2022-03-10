أحمد بن حميد يطّلع على الخطط التطويرية لاقتصادية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، الاجتماع القيادي الأعلى لدائرة التنمية الاقتصادية، واطلع خلال الاجتماع على أهم المستجدات لمشاريع الدائرة والخطط التطويرية، والفعاليات المقرر إقامتها في شهر رمضان. وكرم النعيمي أصحاب الرخص المتفاعلين من منتسبي برنامج تعزيز وريادة الأعمال وفريق عمل قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تميّزهم في أسبوع ريادة الأعمال.

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