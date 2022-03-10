الإمارات وإسرائيل تتطلعان لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية قريباً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل أمس إن الدولتين تتطلعان إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: بعد الهند وإندونيسيا، تتطلع دولتا الإمارات وإسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية الشهر. وأكد أن دولة الإمارات على ثقة من أن إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز