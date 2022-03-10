إماراتيتان ضمن أقوى 5 سيدات في الخدمات المالية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها لأقوى 5 سيدات يسهمن بدور حيوي في قطاع البنوك والخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن 32% من أقوى سيدات الأعمال في المنطقة يرأسن مجموعة من المؤسسات المالية العاملة في القطاع. وتصدرت سيدتان من الإمارات القائمة وهما هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «أبوظبي الأول» في المركز الأول، ثم مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في المركز الثالث، ثم السعودية سارة السحيمي رئيس مجلس الإدارة مجموعة تداول السعودية والتي احتلت المركز الثاني، ثم جاءت الأردنية رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي في المركز الرابع، وأخيراً المغربية نزهة حيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وقالت المجلة إن هناء الرستماني، التي تتمتع بخبرة تزيد على 23 عامًا في مجال الخدمات المصرفية والمالية، هي أول رئيسة تنفيذية لبنك أبوظبي الأول، الذي يعد أكبر بنك في الإمارات بإجمالي أصول يبلغ 268 مليار دولار بنهاية سبتمبر2021. قبل أن تصبح الرستماني الرئيس التنفيذي للمجموعة في يناير2021.

كما أن مريم السويدي أصبحت أول رئيسة تنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في أكتوبر2021، وهي مسؤولة عن تعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال في الإمارات، بما في ذلك سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع. في سبتمبر2021 اعتمدت مجموعة العمل المالي (فاتف) السويدي كأول خبير تقييم إماراتي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحتل السويدي المركز 5 في قائمة فوربس الشرق الأوسط «أقوى 50 سيدة أعمال في المنطقة» لعام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز