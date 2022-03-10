3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 24 ساعة

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم أمس فقط أكثر من 3 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 383 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم منها 61 مبايعة أراض بقيمة 612.92 مليون درهم و322 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 609.81 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية. وتصدر المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات.

وسجلت الرهون 1.54 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 218.79 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 1.32 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 105 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بـ 314.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بـ 283 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 6 ملايين درهم.

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